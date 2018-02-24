فيديو وحشي لإعدام فلاح سوري في عفرين على يد الجيش الحر

تداول نشطاء سوريون عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لعملية إعدام وحشية نفذها عناصر من ميليشيا الجيش الحر وجنود أتراك بحق فلاح كردي كان يحرث أرضه شمال عفرين.

وقد تم إعدام الفلاح الذي كان أعزلاً من السلاح بطريقة وحشية تعكس البربرية والاجرام اللتان يكنهما الجيش الحر والجيش التركي للانسانية.

وتشن تركيا منذ الـ20 من شهر كانون الثاني الماضي عدوانا عسكريا على عفرين السورية راح ضحيته مئات المدنيين، بينما أصبح اهالي المدينة مرتاحين اكثر بعد الاتفاق الذي حدث بين الاكراد والحكومة السورية والذي ادى لدخول القوات الشعبية الموالية للحكومة الى عفرين لمواجهة العدوان التركي.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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