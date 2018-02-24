شاهد حقيقة الطفلة التي تتباكى على الغوطة الشرقية

تداول نشطاء سوريون معارضون قبل عدة أيام مقطع فيديو لطفلة قالوا إنها من الغوطة الشرقية حيث وجهت رسالة من خلال الفيديو للرئيس السوري في أن الغوطة تباد وتقصف وما إلى ذلك من العبارات التي تستخدمها جبهة النصرة عند كل مرة يحالو الجيش السوري التقدم على حسابها في أحد مناطق سيطرتها.

وقد فند نشطاء سوريون موالون صورة الطفلة ليتبين أنها ذات الطفلة التي صوروها قبل عدة ايام وهي تعاني على أساس من القصف الذي طالت شظاياه وجهها الذي غطته الدماء، متسائلين كيف شفيت بقدرة قادر بهذا الوقت القياسي، كما تسائلوا عن خدودها الوردية المنتفخة في ظل الحصار والجوع الذي تحدثت عنه، وأكد النشطاء أن جبهة النصرة استغلت الطفلة لتصويرها بهذه الطريقة.

إلى ذلك تم تسريب مقطع فيديو من داخل الغوطة يبين عمليات المكياج للاطفال والضحايا المفترضين داخل الغوطة الشرقية.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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