السعودية تقدم مساعدات إلى الغوطة!

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إغاثية عاجلة لمنطقة الغوطة الشرقية في سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن هذه المساعدات تشمل تشغيل المطابخ الخيرية وتوزيع السلال الغذائية في مدن دوما، وعربين، وحرستا، ومسرابا، وغيرها من مناطق الغوطة.

ويقوم المركز بتشغيل مطابخ خيرية لمدة 6 أشهر لتوفير 200 ألف وجبة بمعدل 2000 وجبة يوميا. كما سيوزع 5633 سلة غذائية للأسر الفقيرة والمتضررة.

وانطلقت المساعدات يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم تشغيل المطبخ الأول في مدينة دوما، فيما يتم العمل على تشغيل المطبخ الثاني. ويقتصر التوزيع حاليا على الملاجئ بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة في الغوطة الشرقية.

يذكر أن السعودية تدعم فصيل جيش الاسلام الذي ينتشر بالغوطة، بينما يتخوف ناشطون من أن تكون تلك المساعدات تضم اسلحة للفصيل الذي تدعمه السعودية.

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