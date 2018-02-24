بهية الحريري في عشاء “لبنان الشباب”

أقامت حركة “لبنان الشباب” برئاسة وديع حنا، حفل العشاء الخيري لمناسبة عيد مار مارون، في مطعم المختار – جنسنايا (شرق صيدا)، برعاية راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار، وبمشاركة النائب بهية الحريري ممثلة رئيس الحكومة سعد الحريري، النائب ميشال موسى، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان العقيد جوزف عيد، ممثل المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا الملازم أول جورج زملوطي، القنصلين رضا خليفة وإبراهيم حنا، العمداء الياس شامية، إبراهيم عبود وجوزف غنطوس، وجمع من رؤساء البلديات وأعضاء في المجالس البلدية في المنطقة وشخصيات وفاعليات إقتصادية ومصرفية وإجتماعية.

وتخلل الحفل كلمة للمطران العمار وحنا الذي قدم كتابا بعنوان “السيدة العذراء مريم ملكة السلام” إلى كل من الحريري والسعودي وسفير منظمة السلام العالمي HWPL الصحافي غسان الزعتري. كما أدت تيريز شرباتي أناشيد وطنية للسيدة فيروز عن لبنان وفلسطين والقدس.

بداية النشيد الوطني، فترحيب من عريف الحفل وديع رعد، فكلمة رئيس إتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، التي قال فيها “نجتمع اليوم بمناسبة عيد مار مارون، الرجل الذي تمثل مسيرة حياته ونسكه في خدمة الله والناس، مثالا يحتذى بها لدى الجميع. ونحن عندما نقارن انفسنا واسلوب حياتنا بما عاش عليه مار مارون، نجد حقيقة ان كثيرين منا مقصرون”.

وتابع: “نعم نحن مقصرون لأننا قسمنا بلداننا الى مسميات الاستعمار الذي حكمنا عشرات السنين، وما زال يؤجج خلافاتنا عن بعد، ونجح في ان يرسم بيننا حدودا في فلسطين ولبنان وسوريا وكل العالم العربي والاسلامي والمسيحي، فيما أدياننا تحثنا على عدم التمييز بين انسان وانسان بحسب معيار ارض الولادة او اي معيار آخر، فكل الارض ارض الله، وكل الناس هم عباد الله. وكما قال سيدنا محمد: “لا فضل لعربي على اعجمي ولا ابيض على اسود، الا بالتقوى”.

وأضاف: “ما احوجنا اليوم الى هذه الروحية التي عاش عليها مار مارون ونشر رسالته من خلالها عابرا للحدود، من حلب في سوريا الى لبنان وفلسطين، بينما نحن اليوم بدل ان نكون يدا واحدة تجمعنا الانسانية قبل الاديان السماوية، نجد انفسنا على العكس، غارقون في الفتن والتمييز المذهبي والطائفي والمناطقي والعنصري وما شابه”.

ولفت الى انه “لولا بعض الجهود الطيبة من هنا وهناك التي تساعد على تصحيح مسار الامور ولم الشمل، مثل لقاؤنا اليوم بدعوة كريمة من رئيس حركة لبنان الشباب الاستاذ وديع حنا، لكان وضعنا اليوم اسوأ بكثير. لذا اسأل الله تعالى ان يوفق الجميع الى لم شمل ابناء هذا الوطن، وان يسدد خطاهم لما فيه كل الخير”.

أكد أننا اليوم “بحاجة إلى الروحية التي عاش عليها مار مارون لنكون يدا واحدة تجمعنا الإنسانية قبل الأديان السماوية”

ونوه المطران العمار “بالدور الذي تقوم به حركة لبنان الشباب التوعوي لبناء الجيل الصاعد ولبنان الواعد والمستقبل”، لافتا إلى “أن مار مارون عاش حياة مليئة بالمحبة والإنسانية لجميع بني البشر دون تمييز فكانت له عجائبيات وكرامات من الله القدير لمسها كل من كان يقصده وهكذا على الجميع أن يتحلى بصفاته للخدمة العامة البعيدة عن الغايات والمصالح”.

وبدوره، شكر حنا للمطران العمار والرئيس الحريري ممثلا ببهية الحريري والسعودي وللقيادات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والقنصلية والحضور تلبيتهم الدعوة لهذا الحفل الخيري الذي يعود ريعه لدعم نشاطات الحركة الإجتماعية.

وختم موجها التحية للجيش قيادة وضباطا وعديدا وإلى القوى الأمنية على إختلافها و”التي تعمل ليل نهار من أجل حفظ الأمن والإستقرار في بلدنا العزيز لبنان”.

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