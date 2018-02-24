حملة إعلانية لــ “الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية”

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حملة إعلانية خاصة بالانتخابات النيابية المقبلة، تحت شعار #لبنان_بيقوى_بوجودك، #ترشحي_صوتي_غيري، تهدف من خلالها إلى حث النساء على الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن والمجتمع، والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية من خلال خوض المعارك الانتخابية، ترشيحا وتصويتا وصولا إلى التغيير الفعلي.

وتؤكد الهيئة في بيان من خلال هذه الحملة، “استحالة التغيير الإيجابي والنهوض بالوطن على الأصعدة كافة والوصول إلى مجتمع أفضل، إلا من خلال إلغاء كل أنواع التمييز بين الرجل والمرأة ومن خلال الشراكة الكاملة والعادلة في اتخاذ القرارات السياسية التي تؤثر مباشرة على الأمور الحياتية للمجتمع”.

وتسعى الهيئة جاهدة، إلى “وصول أكبر عدد ممكن من النساء إلى مراكز القرار السياسية، وما لذلك من أثر إيجابي وحيوي لتطبيق الدستور اللبناني وتفعيل المؤسسات الديموقراطية والإصلاح الشامل والأمان والاستقرار المالي. فلا إصلاح فعليا ولا مجتمع سليما إلا بمشاركة المرأة بالقرار السياسي على أعلى المستويات”.