آلية تسجيل الأطفال المكتومي القيد

وألقى بو عاصي كلمة قال فيها: “في المجالات الانسانية كافة، نستطيع ان نجد التمويل ولكن بشروط الشفافية والجدية والانتاجية”.

وأعلن أن “وزارة الصحة تعمل على ان يكون فحص ال DNA مجانا، ما يسهل عمل اللجنة للتعرف على الأفراد”.

ودعا شقير الى “تسهيل الإجراءات القضائية وطرح رؤية لتعديل القوانين المختصة”.

أما قصاص، فأعلن الالتزام التام بقضية مكتومي القيد “والعمل الجدي لإيجاد حل يعطيهم الحق ويؤمن العدالة الاجتماعية التامة”.

وشدد نقيب المحامين في بيروت الاستاذ اندره الشدياق على “دور النقابة في دعم اللجنة للتوصل الى تحقيق هدفها نحو الاطفال المهمشين المكتومي القيد”.

وعرضت رئيسة اللجنة المحامية أليس كيروز سليمان أهداف اللجنة والإنجازات التي حققتها منذ تأسيسها لتأمين الهوية لأطفال لا يتمتعون بالحقوق الاساسية التي نص عليها القانون اللبناني والاتفاقات الدولية المعنية”.

وتحدث نقيب المحامين في طرابلس الاستاذ عبدالله الشامي ممثلا بالمحامي بلال حموش عن أهمية متابعة القضية وضرورة احترام حقوق الإنسان”.

وتضمنت الورشة محورا عن المولود من أب لبناني وطرق تسجيله في سجلات النفوس اللبنانية، تناول فيها المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري، آلية تسجيل المولود من اب لبناني في سجلات النفوس بالصورة الادارية، ثم قدمت القاضية المنفردة المختصة الفين ابو ديوان آلية تسجيل المولود من اب لبناني في سجلات النفوس بالصورة القضائية، وتلتها مداخلة لممثل المديرية العامة للأمن العام عن جواز المرور البيرومتري وخلاصة جواز الإقامة لمكتومي القيد، ومداخلة لمختار بيروت باسم الحوت.

أما المحور الثاني، فتناول موضوع المولود غير الشرعي والمولود مجهول الوالدين، عرضت خلالها القاضية رنا عاكوم لآلية تسجيل المولود في الحالتين.

وتحدث ممثل دار الايتام الاسلامية وجمعية قرى الاطفال في لبنان عن العقبات لدى اجراء التسجيل.