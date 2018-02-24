نصرالله: على الشعب اللبناني أن يقارب الاستحقاق الانتخابي بمسؤولية

لفت ​الامن العام​ لحزب الله ​السيد حسن نصرالله​ إلى ان “اللبنانيين دخلوا مرحلة ​الانتخابات​ وباتت شغلهم اليومي وخلال اسبوعين من المفترض أن تتشكل اللوائح وسيكون لدينا مدة شهرين تستطيع الناس أخذ وقتها للنقاش واعطاء الرأي ويجب الأمور أن تكون بهذا الشكل”.

وفي كلمة له خلال احتفال بالذكرى 40 لتأسيس حوزة الامام المنتظر في ​بعلبك​، أشار نصرالله إلى ان “البعض قد يضيق صدرا والناس يكون لديها شكوى وتقييمات إيجابية وسلبية وهذا أمر طبيعي”، مؤكداً أنه “على ​الشعب اللبناني​ أن يقارب الاستحقاق بمسؤولية عالية لأن هذا مصريهم سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي”.

وأكد ان “التصرف بمسؤولية أولا يجب أن يكون من منطلق الإنتخاب لماذا أختار هذا الشخص أو ذاك، على المنطلق العصابية العائلية أو الجغرافية أو العشائرية؟ هذا لا يكفي على الناس أن تنتطلق من مسؤولية ويجب أن نشرح نحن للناس لماذا نريد منها التصويت لهذه اللائحة أو هذا المرشح”، مشدداً على أنه “من الواجب أن نشرح للناس وهي يجب أن تسمع وتناقش بمسؤولية”.





وأكد نصرالله “أننا نحرم شراء الأصوات بالمال والناخب الذي يبيع صوته قد يوصل نائب يركب ديون عليه وعلى أولاده وفي العام 2009 حصل هذا الأمر”

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