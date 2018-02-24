بالفيديو: مسدس روسي يطلق 4 آلاف رصاصة

تعد الأسلحة الروسية الخفيفة من أفضل أنواع الأسلحة في العالم، بداية من الكلاشينكوف، حتى مسدسات “بي إم”، التي تعد من أسرع مسدسات الدفاع عن النفس.

أورد موقع “روس أوبرن إكسبورت” الروسي مواصفات مسدس بي إم “ماكاروف”، الذي يستخدم طلقات 9 مم، ويجمع بين إمكانية استخدامه في الدفاع عن النفس وفي مهام هجومية على أهداف قريب، وكان جنود الجيش الروسي.

ويتميز المسدس ببساطة التصميم وسهولة الاستخدام، إضافة إلى إمكانية استخدام المسدس في وضع الرد السريع بطريقة آمنة عن طريق زر الأمان على الجانب الأيسر للمسدس.

ويستخدم المسدس مخزن ذخيرة سعته 8 طلقات، ووزنه فارغا 730 غرام، وأبعاده (16.1*12.7*3.05 سم).

وطول الماسورة 9.3 سم، ومدى التصويب يصل إلى 25 مترا، وتصل سرعة الرصاصة عند فوهة المسدس إلى 315 مترا في الثانية، ويمكنه إطلاق 4 آلاف رصاصة، بحسب الحسابات الخاصة بالعمر الافتراضي للمسدس.

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