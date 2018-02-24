الحريري رداً على فارس سعيد

علق المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​ على تصريح النائب السابق ​فارس سعيد​ بشأن رفض فندق مونرو استقبال نشاط له، ومحاولته توريط ​رئاسة الحكومة​ بالوقوف وراء الامر، موضحاً أن “رئاسة الحكومة لم تتدخل في هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد، وهي غير معنية بأي مزاعم تساق في هذا الشأن لأغراض سياسية واضحة”.

وكان سعيد ردّ على مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية شاكراً رئيس الجمهورية لرده على المؤتمر الذي عقدته الى جانب د رضوان السيد وهذا دليل شجاعة واستقامة, كما تسائل: “هل ممكن نعرف من الذي منع المؤتمر في المونرو؟”.

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