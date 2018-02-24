بعد تحول لون نهر البردوني الى أحمر.. هذا ما كشفته وزارة البيئة

إثر التداول بالصور حول الاحمرار الذي شهده نهر البردوني في زحلة قبيل الساعة الواحدة/ الثانية ظهراً، طلب وزير البيئة طارق الخطيب إجراء الكشف اللازم على مجرى النهر ومصادر التلويث المحتملة.

وقد أظهرت المتابعة الاولّية أن اللون الاحمر ناتج عن صبغة حمراء من احد المحلات في حزّرتا.

وكان موقع “جرس سكوب” نشر على تويتر صوراً لنهر البردوني في زحلة الذي تحول لون مياهه إلى الأحمر لأسباب مجهولة.





ويتخوف المواطنون من عملية تلوث تقضي على أحد معالم عروس البقاع.

وفور انتهاء التحقيقات واستناداً الى القوانين المرعية، ستتخذ وزارة البيئة أقصى الإجراءات بحق كل من يظهره التحقيق مسبّباً هذا التلويث او مساهماً فيه.

#جرس_سكوب: #نبع_البردوني في #زحلة تحول لون مياهه إلى الأحمر الارجواني لأسباب مجهولة وسط ذهول المواطنين وتخوفهم من عملية تلوث تقضي على أحد معالم عروس البقاع.@Tarek_El_Khatib pic.twitter.com/vN9TRFI4gj — Jaras Scoop FM (@jarasscoop) February 24, 2018

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