حملة إلكترونية سورية بعنوان “ماذا سيحدث لو”

تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي عدداً من التصاميم ضمن حملة بعنوان “ماذا سيحدث لو ” أطلقها عدد من الناشطين السوريين في رسالة تنديد لصمت العالم عن القذائف التي تحصد أرواح المدنيين بشكل يومي ضمن العاصمة السورية دمشق والتي مصدرها المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية

ضمت الحملة عدد من التصاميم هدفت لتسليط الضوء على الإنتهاكات اليومية التي يقوم بها مسلحو الغوطة الشرقية بدعم من الإدارة الأميركية والتي تستهدف المناطق السكنية داخل العاصمة السورية دمشق بعشرات القذائف الصاروخية بشكل يومي مخلفة عدد كبير من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين في انتهاك واضح لإتفاق منطقة “تخفيف التصعيد”

حيث ركزت الحملة على بعض العواصم العالمية ضمن التصاميم التي يتسائل الناشطون من خلالها ماذا لو سقطت القذائف الصاروخية في عواصم بلدانكم ؟؟

كما ضمت الحملة عدد من الهاشتاغات مثل :

What would happen if Mortar shell fell here..!?

ماذا سيحدث لو سقطت القذيفة هنا..!؟

#إرهاب_الغوطة_الشرقية

#الإدارة_الأمريكية_تدعم_الإرهاب

#USA_Administration_Supports_Terrorism

الحدث نيوز _ أفرورا عيسى

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

