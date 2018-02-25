كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط بعض الأمطار المتقطعة، وثلوج خفيفة متفرقة عند الفجر والصباح تلامس 1300م، بينما يرتفع مستوى تساقطها خلال النهار. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد:غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة واشتداد في سرعة الرياح، كما تتساقط بعض الأمطار بشكل متفرق ومتقطع خاصة شمال البلاد، ويتكون الضباب ليلا على المرتفعات. الإثنين:غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط بعض الأمطار المتقطعة، وثلوج خفيفة متفرقة عند الفجر والصباح تلامس 1300م، بينما يرتفع مستوى تساقطها خلال النهار. الثلاثاء:غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل درجات الحرارة، رياح ناشطة وأمطار متفرقة صباحا مصحوبة ببرق ورعد أحيانا خاصة جنوب البلاد، وتنحسر تدريجيا بعد الظهر.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 19 درجة، فوق الجبال من 4 الى 12 درجة، في الداخل من 5 الى 13 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 45 كلم/س، تشتد أحيانا لتقارب 60 كلم/س وأكثر في شمال البلاد.

– الانقشاع: متوسط، يسوء ليلا على المرتفعات بسبب الضباب

– الرطوبة النسبية على الساحل:30 الى 75 بالمئة.

– حال البحر: معتدل إلى مائج. حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,13 ساعة غروب الشمس:17,39 .

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