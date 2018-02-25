كنيسة القيامة تغلق أبوابها !!

أغلقت كنيسة القيامة في القدس اليوم الأحد أبوابها أمام الزوار احتجاجا على فرض ضرائب الأرنونا على أملاك الكنيسة.

وقال رؤساء كنيسة القيامة في القدس إنهم يغلقون أبواب الكنيسة حتى إشعار آخر رفضا لممارسات الحكومة الإسرائيلية، وذلك للمرة الأولى التي يتخذ فيها رؤساء الكنائس في القدس هذه الخطوة منذ عام 1948.

وأعلن رؤساء الكنائس المسيحية في القدس الاحتجاج على خطط اللجنة الوزارية لمناقشة مشروع قانون يسمح للدولة بمصادرة الأراضي في القدس التي باعتها الكنائس الأرثوذكسية والكنيسة الرومانية الكاثوليكية منذ العام 2010.

كما احتجت الكنائس على سياسة بلدية القدس الجديدة بشأن دفع الضرائب البلدية للممتلكات الكنسية.

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