ارتداؤكم هذا الجينز يدل على مرض الإنفصام!

قال خبراء اجتماعيون بحسب موقع “سيدتي”: إن ارتداء الأزياء المهترئة والممزقة يدل على إصابة أصحابها بأمراض اجتماعية، ومعاناتهم من مشكلات نفسية عصيبة.

وأكد علماء النفس في موسكو، أن هذه الظاهرة بالإضافة إلى القمصان المجعدة، علامة على الإصابة بمرض انفصام الشخصية.

وصرحت إيرينا مدفيديفا، مدير المعهد الاجتماعي للأمن الديموغرافي في موسكو: إن ظهور الشباب بثياب رثَّة في السنوات الأخيرة دليل على مشكلات اجتماعية ونفسية خطيرة، منها تدني الأخلاق، وزيادة العدوانية بين الناس، وتدهور العلاقات الاجتماعية.

وأضافت مدفيديفا أن الترويج للأزياء البالية يعكس حالة من عدم الرضا لدى الجيل الشاب.

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