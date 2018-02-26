الحوار بين “القوات” و”الكتائب” لم ينقطع..

على صعيد الاستحقاق النيابي المقرّر في 6 أيار المقبل، تستمرّ المشاورات الانتخابية لصوغ التحالفات بعيداً من الأضواء. وفي الوقت الذي حسَم الثنائي الشيعي تحالفَه وترشيحاته، تتواصل الاتّصالات على خطوط الرابية – معراب – بيت الوسط، وكذلك على خط معراب – الصيفي، ولكنّها لم تتوصّل إلى اتّفاق نهائي حتى الساعة.

وخلافاً لِما يردّده البعض، أفادت معلومات “الجمهوريّة” أنّ التواصل والحوار الانتخابي بين “القوات” والكتائب لم ينقطع، وقد فتِحت قنوات جديدة في إطاره، لكنّ الأمور ليست سهلة، بل هناك مجموعة عقَدٍ أبرزُها المقعد الماروني في البترون، حيث تقترح “القوات” أن يخوض النائب الكتائبي سامر سعادة المعركة إلى جانب مرشّح “القوات”، فيما يصرّ حزب الكتائب على انسحاب المرشّح “القواتي” لمصلحة سعادة.

ويرى البعض أنّ حلَّ عقدةِ البترون يَفتح الطريق أمام تحالفٍ بين “القوات” والكتائب، خصوصاً أن لا عُقد كبيرة في بقيّة الأقضية المسيحيّة.

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