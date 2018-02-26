الحريري وباسيل «يحسمانها».. وجعجع يتريّث

يبدو هذا الأسبوع حاسماً على صعيد الترشيحات النيابية، إذ يفترض أن يعلن حزبان رئيسيان هما تيار المستقبل والتيار الوطني الحر أسماء مرشحي كل منهما، بعد الثنائي الشيعي والحزبين التقدمي الاشتراكي و”السوري القومي الاجتماعي”، فيما معالم التحالفات ما زالت خاضعة للأخذ والرد على رغم أن اتصالات الفرقاء مازالت قائمة على قدم وساق لرسم صورة المنافسة الانتخابية.

وواصل رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس “الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل اجتماعاتهما الحزبية لحسم أسماء مرشحيهما، بينما يتريث رئيس حزب القوات اللبنانية في اختيار مرشحيه النهائيين حتى مناسبة 14 آذار، لإعطاء الإعلان رمزيته.

وعلى رغم أن مهلة تقديم الترشيحات الرسمية تنتهي بعد 9 أيام، أي في 7 آذار المقبل، والمهلة الرسمية لتسجيل المتحالفين لوائحهم الانتخابية تنتهي في 27 آذار بحيث ما زال هناك المزيد من الوقت من أجل إنجاز التحالفات، فإن ملامحها أخذت تظهر بالنسبة إلى الفرقاء الذين بكروا في إعلان مرشحيهم، ولا سيما بالنسبة إلى الثنائي الشيعي في عدد من الدوائر، وهما ينتظران اتضاح وجهة حلفائهم المفترضين وخياراتهم الممكنة في اختيار شركائهم في اللوائح ليبنى على الشيء مقتضاه.

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