غوتيرش عن أحداث الغوطة: أوقفوا هذا الجحيم!

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالوقف الفوري لإطلاق النار في الغوطة الشرقية بريف دمشق، واصفا ما يجري هنالك “بالجحيم على الأرض”.

وقال غوتيريش أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال افتتاح دورته السنوية اليوم، “ليس بوسع الغوطة الشرقية الانتظار، وحان الوقت لوقف هذه الجحيم على الأرض”.

وأضاف غوتيريش أن وكالات الإغاثة الأممية مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين وإجلاء المصابين الذين هم بحالة خطرة من الغوطة الشرقية، التي يتواجد فيها نحو 400 ألف مدني.

ودعا غوتيريش أطراف النزاع في الغوطة الشرقية إلى التطبيق الفوري لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في جميع أنحاء سوريا تطبيقا للقرار الأممي الذي صدر مؤخرا بإرساء الهدنة في عموم سوريا.

من جهته قال رئيس منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين خلال المؤتمر الصحفي: “الغارات الجوية على الغوطة الشرقية ما زالت مستمرة صباح اليوم الاثنين..، نصر على التنفيذ الكامل للقرار الأممي بشأن سوريا دون أي تأجيل”.

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