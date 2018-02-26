تدابير سير وتحويلات في “جل الديب”

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أنه “إلحاقاً لبلاغنا السابق، الصادر بتاريخ 21/2/2018 والمتعلّق بأعمال تنفيذ الممرين العلويين عند تقاطع جل الديب، اعتباراً من مساء يوم الجمعة بتاريخ 23/02/2018 ولغاية صباح يوم السبت بتاريخ 24/02/2018، ولاستكمال هذه الأعمال، أجرت الشركة المتعهّدة عدّة تحويلات في المحلّة وأغلقت مسرب واحد من كل من المسلكين الشرقي والغربي، ليبقى أربعة مسارب لكل مسلك. ومن المتوقّع أن ينتج عن هذه التحويلات زحمة سير طيلة فترة الأشغال. يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام”.

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