لافروف: الهدنة لا تشمل جيش الاسلام

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن وقف إطلاق النار في سوريا الذي ينص عليه القرار رقم 2401، لا يشمل تنظيمات إرهابية مثل “النصرة” وشركائها مثل “أحرار الشام” و”جيش الإسلام”.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين إن “نظام وقف العمليات القتالية لا يخص بأي شكل من الأشكال تلك العمليات التي تقوم بها الحكومة السورية بدعم روسيا ضد كافة التنظيمات الإرهابية، أي “داعش” و”جبهة النصرة” ومن يتعاونون معهما”.

وتابع لافروف قائلا: “هناك أيضا عدد من الجماعات، سواء في الغوطة الشرقية أو في إدلب، التي يقدمها شركاؤها ورعاتها الغربيون كأنها معتدلة، وبينها “أحرار الشام” و”جيش الإسلام”، تتعاون مع “جبهة النصرة” المدرجة على قائمة مجلس الأمن الدولي للتنظيمات الإرهابية”.

وأضاف الوزير الروسي: “وهذا يجعل شركاء “جبهة النصرة” غير مشمولين بنظام وقف إطلاق النار، وهي تعتبر أهدافا شرعية لعمليات القوات المسلحة السورية وكل من يدعمون الجيش السوري”.

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