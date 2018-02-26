الخطيب يُحذر

توجّه وزير البيئة طارق الخطيب مع فريق من الوزارة إلى منطقة نيو سهيلة – كسروان، إثر ورود شكوى إلى الوزارة صباح اليوم، الإثنين، عن حرق نفايات وردميات في منطقة، حيث قام بالكشف على الموقع والتحقق من صحّة الشكوى.

وقد عاين الخطيب الموقع، وأكَّد جهوزيته “للتحرُّك الفوري عند تلقّي أيّ شكوى جدية وموثّقة”، مشدّداً على أنَّ “حرق النفايات ممنوع نظراً لأضراره الصحية والبيئية وأثره السلبي على نوعية الهواء وستتم ملاحقة أيِّ جهة تقوم بحرق النفايات قضائياً”.

ولفت إلى أنَّ “وزارة البيئة نجحت في مجلس الوزراء في الاستحصال على قرار بتكليف مجلس الإنماء والإعمار تأهيل المكبات العشوائية على كافة الأراضي اللّبنانية على أن يبدأ العمل في محافظتي جبل لبنان وكسروان – جبيل والكلفة الأوليَّة لهذا التأهيل في المحافظتين هي 20 مليون دولار”.

وأشار الخطيب إلى أنّ “هذه الخطوة تأتي استناداً إلى ملخّص السياسة المستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الذي وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 45 تاريخ 11/1/2018”.

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