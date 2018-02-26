في اللاذقية.. ذبح زوجته على “البالوعة” وفجر نفسه!

شهد حي الدعتور في اللاذقية حادثة غريبة من نوعها، حيث أقدم زوج على ذبح زوجته في بالوعة الحمام، قبل أن يقوم بتفجير نفسه بقنبلة يمتلكها ويفارق الحياة، بحسب معلومات خاصة حصل عليها الحدث نيوز من أهالي الحي.

وبينما قال نشطاء على الفيسبوك إن الرجل كان يعاني من آثار المخدرات، أكد سكان الحي أنه لم يكن يعاني على الإطلاق من أي آثار للمخدرات ولا يتعاطاها، ومايزال سبب الجريمة التي لاقى على إثرها الزوجان حتفهما مجهولة الدافع وسط ذهول سكان الحي.

وقال أحد السكان ممن طلب عدم ذكر اسمه لـ “الحدث نيوز”: “لقد شهدنا حادثة مماثلة لما كنا نسمعه في باب الحارة، لقد شخت زوجته على البالوعة حقاً”.

المصدر: خاص الحدث نيوز

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