الكرملين: الإرهابيون يحتجزون سكان الغوطة الشرقية كرهائن

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الوضع في سوريا يبعث على القلق الشديد، محذرا من احتمال استخدام الكيميائي من جانب الإرهابيين في الغوطة الشرقية.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: “الوضع يثير قلقا كبيرا. تعلمون أن الإرهابيين في الغوطة الشرقية لا يسلمون الأسلحة ويحتجزون السكان كرهائن، وهو ما يجعل الوضع متوترا للغاية”.

وأضاف: “عدا عن ذلك، أحثكم على الاهتمام بالتحذيرات التي أطلقتها وزارة الدفاع بأن البيانات المتاحة تشير إلى إمكانية استخدام المواد الكيميائية من جانب الإرهابيين المختبئين في الغوطة الشرقية كنوع من الاستفزاز، لذلك الوضع يبقى متوترا للغاية”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

