في زوق مصبح.. رالف دهس ساري 4 مرات لقتله

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للشاب ساري ابو رحال مرفقة بهاشتاغ “#Justice_for_sari” تطالب بالعدالة له, بعد تعرّضه للدهس عن قصد من قبل أحد الشبان أمام منزله في ذوق مصبح.

وفي التفاصيل التي حصل عليها “ليبانون ديبايت” ان ابو رحال كان يرتاد أحد أماكن السهر في بيروت, حيث التقى بفتاة تدعى ز. ر., وبعد انتهاء السهرة تحدث اليها عبر تطبيق انستغرام على حسابها الخاص, ليتفاجئ عند السادسة صباحا يوم الأحد بسيارة الفتاة وهي رباعية الدفع أمام منزله برفقة صديقها رالف أبو نخول الذي قام بتحطيم سيارة ابو رحال.

ووقع تلاسن بين الطرفين, عمد بعده ابو نخول الى دهس الشاب ابو رحال أكثر من مرة, ما تسبب بسقوطه في قناة المياه, وأدى الى اصابته بجروح بليغة, استدعت نقله الى مستشفى سيدة لبنان, وحالته حرجة.

وفي معلومات لـ”ليبانون ديبايت” ان الضربة التي تعرّض لها ابو رحال قد تتسبب ببتر أطرافه اليمنى. ولم تكشف المزيد من التفاصيل, لكن التحقيقات بوشرت من قبل القوى الأمنية في المنطقة. في الوقت الذي توارى رالف فيه عن الأنظار والقوى الامنية تبحث عنه.

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