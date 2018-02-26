بالفيديو.. الجيش السوري يقتحم جبهة حرستا

أفادت مصادر إعلامية بأن الجيش السوري استأنف اليوم تقدمه على مواقع للمسلحين عند جبهة حرستا شرقي العاصمة دمشق.

وأكد موقع “المصدر نيوز” الموالي للحكومة السورية أن قوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة المدرعة في الجيش بدعم من سلاح الجو تقتحم آخر مواقع مسلحي “هيئة تحرير الشام” (التي تشكل “جبهة النصرة” الإرهابية عمودها الفقري) و”فيلق الرحمن” في حي العجمي في حرستا، في محاولة لإحكام السيطرة الكاملة عليه بعد يوم من تمكنها من دخول المنطقة والسيطرة على عدة كتل فيها.

ويظهر فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي آليات مدرعة تنتشر عند خط القتال في الحي تمهيدا لاستئناف الهجوم.

وإذا تمكن الجيش من استعادة هذا الحي فإن ذلك سيتيح له السيطرة على القطاع الغربي لمدينة حرستا الواقعة عند مدخل غوطة دمشق الشرقية.

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