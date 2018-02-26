استمرار التحضيرات لعقد مؤتمر لشؤون “الخصخصة”

بحث وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ مع أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة ​زياد حايك​، في حضور مدير سلامة ​الطيران المدني​ في مطار ​بيروت​ الدولي عمر قدوحة والمدير العام للطرق والمباني في ​وزارة الأشغال​ المهندس ​طانيوس بولس​.

سبل التعاون في مشروع توسعة بيروت الدولي والخطة المتكاملة للنقل المشترك عبر نظام النقل السريع على المحور الشمالي ل​مدينة بيروت​ واستحداث شبكة متكاملة منظمة. لإعادة إحياء قطاع النقل السككي في لبنان وربط النقاط الاساسية من بيروت الى اقصى الجنوب – بيروت اقصى الشمال – بيروت البقاع – رياق حتى الحدود السورية.

واشار فنيانوس الى ان التحضيرات جارية لعقد مؤتمر لشؤون ​الخصخصة​ والتعاون بين القطاعين العام والخاص الاسبوع المقبل ، في حضور الوزراء المعنيين في هذا المجال وذلك من اجل تحفيز مشاركة القطاعين الخاص والعام في الاستثمار.

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