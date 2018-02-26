العلولا في بيروت

وصل الموفد السعودي إلى لبنان نزار العلولا، يرافقه القائم بالأعمال السابق في السفارة السعودية وليد بخاري، بيروت لإجراء محادثات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري.

وكان في استقباله في المطار السفير السعودي وليد اليعقوب والديبلوماسي طقوس القبعيتي من وزارة الخارجية اللبنانية.

في هذا السياق، أشارت مصادر الـmtv إلى أن هدف زيارة الموفد السعودي إستطلاعية بشأن النأي بالنفس وبشأن الطائف وبنوده، وأن العلولا سيدعو الرئيس عون للمشاركة في القمة العربية كما قد يوجّه دعوة للرئيس الحريري لزيارة المملكة ولكن هذا مرتبط مما سيسمعه من الرئيس الحريري،

ومن مطار بيروت قال العلولا: نعم سندعو الحريري لزيارة السعودية بكل تأكيد.

وعلم أن العلولا سيلتقي في معراب عند 8:30 مساء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، كما سيكون له لقاء يجمعه باللواء أشرف ريفي وشخصيات سياسية أخرى.

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