هذا ما قاله وكيل غوتيرس بعد لقائه الحريري.. ؟!

أكد وكيل الامين العام للامم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا بعد لقائه رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أن “”​اليونيفيل​” تؤدي دورا وقائيا مهما جدا، وخصوصا في وقت يتصاعد التوتر بما في ذلك التوتر الكلامي. إن “اليونيفيل” موجودة في منطقة العمليات هذه، وهي تؤدي دورا مهما جدا في منع وقوع أي حادث او حصول أي تصعيد مهما كان صغيرا. واتفقنا أيضا على أن هذا الدور بالغ الاهمية ونأخذه على محمل الجد”، مضيفا:”اليونيفيل موجودة لإحلال السلام في ​لبنان​، وبالطبع فإن القيادة تؤدي دورا مهما جدا في ضمان قيام “اليونيفيل” بعملها بطريقة جيدة وفاعلة. وأبلغنا دولة الرئيس ان الآلية الثلاثية مهمة جدا، ومن خلالها يتمكن الطرفان اللبناني والإسرائيلي من إجراء نقاش بتسهيل من “اليونيفيل” ودعم من القيادة. هذه الالية معمول بها منذ بعض الوقت، وفي اطارها نعالج اليوم مسألة الجدار، والتي هي مسألة حساسة وتعمل اليونيفيل على تسهيل هذا النقاش على امل ألا تساهم هذه المسألة في زيادة التوتر.

ثم استقبل الحريري سفير ​باكستان​ احمد افتاد وعرض معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات بين البلدين. كما وفدا من مسؤولي دور الايتام والعجزة وجمعيات اهلية من ​طرابلس​ وعكار، في حضور الامين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء محمد خير​، شكره على المساعدات التي قدمتها رئاسة الحكومة عبر ​الهيئة العليا للاغاثة​ الى عدد من هذه الدور في مختلف المجالات.

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