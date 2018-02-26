علاء الدّين يحطّ الرّحال في مدرسة سابس الدّوليّة-أدما

في 23 و24 شباط، غادر علاء الدّين كتب التّاريخ حاملًا فانوسه السّحريّ، ليحطّ الرّحال في مدرسة سابس الدّوليّة-أدما، مضيئًا عتمة عددٍ من أطفال “مركز سرطان الأطفال في لبنانChildren’s Cancer Center of Lebanon ” بالأغاني والموسيقى.

هو “عالم جديد… A whole new world “، أبطاله – إلى جانب علاء الدّين وفانوسه السّحريّ – طاقم من الممثّلين والمغنّين والرّاقصين والكومبارس مؤلّف من تلامذة المدرسة من مختلف الأعمار. ولو كانت طبيعة العمل تتسّع للمزيد، لانضمّ جميع التّلامذة.

هو عمل فنّيّ، تصرّ إدارة مدرسة سابس الدّوليّة-أدما على إنتاجه سنويًّا تحت عناوين مختلفة طبعًا، من باب الحرص على حمل التّلامذة على مساعدة أترابٍ لهم عن طريق الفنّ والإبداع، بدلًا من أن تكون المساعدة مادّيّة بحتة.

وقد أثبت تلامذة المدرسة أنّهم يملكون الكثير من المواهب والمهارات، الأمر الّذي يعكس مدى إيمان المدرسة بهم ومدى إيمانهم بها، كما الالتزام المتبدال بالقيم الّتي تنطوي عليها عمليّة التّربيّة الشّاملة الّتي تحرص مدرسة سابس الدّوليّة-أدما على مدّ التّلامذة بها.

لا شكّ في أنّ تلامذة سابس الدّوليّة-أدما المبدعين سيعودون مع قسم الدّراما والموسيقى في العام المقبل بعملٍ جديدٍ وإبداعٍ جديدٍ.

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