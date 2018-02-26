العلولا في بعبدا..

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا الموفد السعودي نزار العلولا يرافقه الوزير المفوض وليد بخاري وسفير السعودية في لبنان وليد اليعقوب.

ونقل العلولا الى رئيس الجمهورية، رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والقيادة السعودية تؤكد دعم المملكة للبنان وسيادته واستقراره ومتانة العلاقات اللبنانية السعودية، مع الحرص على ان تكون هذه العلاقات في أفضل احوالها.

ورد الرئيس عون مرحبا بالموفد السعودي وحمله تحياته الى خادم الحرمين الشريفين، مع التأكيد على رغبة لبنان في اقامة افضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، منوها بوقوف المملكة الى جانب لبنان.

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