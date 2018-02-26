الحريري ترأس إجتماع لجنة دراسة مشروع قانون الموازنة

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة مشروع قانون موازنة 2018. حضره نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل، محمد فنيش، ميشال فرعون، أيمن شقير، رائد خوري، يوسف فينيانوس والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

وكان الرئيس الحريري إستقبل وزير المهجرين طلال أرسلان، الذي قال بعد اللقاء: عرضنا شؤون وزارة المهجرين والبرنامج الذي أقره مجلس الوزراء واحاله على التنفيذ بالنسبة الى ملف المهجرين وقد وقعه الرئيس الحريري وتمت احالته على صندوق المهجرين.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

