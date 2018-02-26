قوات “غصن الزيتون”تعزل عفرين عن الحدود التركية

أفادت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية بأن القوات المشاركة في عملية “غصن الزيتون” تمكنت من إحكام السيطرة على كامل الشريط الحدودي مع منطقة عفرين.

وأوضحت الوكالة اليوم أن القوات التركية الداعمة لفصائل “الجيش السوري الحر” طهرت قريتي سنارة الفوقاني وسنارة التحتاني التابعتين لناحية شيخ الحديد في ريف عفرين الغربي، مما شكل هلالا ممتدا من مدينة إعزاز شرقا حتى الحدود الإدارية لمحافظة إدلب غربا، وأسفر عن قطع اتصال الوحدات الكردية المنتشرة في عفرين بالحدود التركية بالكامل.

وارتفع بذلك عدد النقاط التي سيطر عليها الجيش التركي وحلفاؤه في إطار العملية، حسب الوكالة، إلى 115 نقطة، بما فيها مركز ناحية، و87 قرية، و6 مزارع، و20 جبلا وتلة استراتيجية، وقاعدة عسكرية واحدة.

وأكد الجيش التركي اليوم تحييد 2059 “إرهابيا” منذ انطلاق العملية في 20 من الشهر الماضي، موضحا أن 58 منهم احتجزوا أحياء.

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