تدابير سير في الحازمية

أقدمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على قطع مسرب واحد من اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الحازمية حيث تجري أعمال الصيانة.

وقالت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ: “تقوم احدى الشركات المتعهدة بصيانة وتصليح جوانات على اوتوستراد الرئيس الياس الهراوي عند إلتقائه مع اوتوستراد الرئيس اميل لحود، وذلك اعتباراً من الساعة 10.00 من صباح الاربعاء في 28/02/2018 ولمدة يومين.

سيتم قطع مسرب واحد من اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الحازمية حيث تجري أعمال الصيانة”.

وتمنّت على المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

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