وئام وهاب يشكر أبي خليل

شكر رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل على شبكة المياه والصرف الصحي.

وقال بعد لقائه أبي خليل: “بحثنا تأمين مياه الشفه لبعض القرى وأيدت إقتراحه حول موضوع البواخر والقاضي باستدعاء كل العارضين أمام اللجنة الوزارية وإختيار العرض الأفضل”.

وهاب بعد لقاء أبي خليل : شكرته على شبكة المياه والصرف الصحي وبحثنا تأمين مياه الشفه لبعض القرى : أيدت إقتراحه حول موضوع البواخر والقاضي باستدعاء كل العارضين أمام اللجنة الوزارية وإختيار العرض الأفضل — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) February 26, 2018

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