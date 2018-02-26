وئام وهاب يشكر أبي خليل

26 فبراير, 2018 - 7:19 مساءً المصدر: وكالات
وئام وهاب يشكر أبي خليل

شكر رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل على شبكة المياه والصرف الصحي.

وقال بعد لقائه أبي خليل: “بحثنا تأمين مياه الشفه لبعض القرى وأيدت إقتراحه حول موضوع البواخر والقاضي باستدعاء كل العارضين أمام اللجنة الوزارية وإختيار العرض الأفضل”.

 

المصدر: وكالات
26 فبراير, 2018

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