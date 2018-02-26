قاسم: لا تتعبوا انفسكم…

قال نائب الامين العام لحزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​ ان ​”السعودية​ و​اميركا​ والاروبيون يسألون عن الحصة التي سيأخذها حزب الله في ​الانتخابات النيابية​، وهل هناك اجراءات لاضعاف وجود حزب الله في الانتخابات وفي البرلمان، لانهم يعتقدون انهم بذلك يسددون ضربة للمقاومة وينعشون من يعمل معهم ويتبع اراءهم، وانا اقول لهم لا تتعبوا انفسكم لانكم لستم قادرين على تغيير معادلة الانتخابات، وهذه الانتخابات ستظهر حجم كل جهة سياسية، والصوت التفضيلي سيعطي كل جهة او مرشح حصته، ولنا رصيدنا وسنحصل على هذا الرصيد، ونحن مقتنعون اننا لا نريد الا رصيدنا ولا نطمع بأرصدة الاخرين”.

وأكّد قاسم خلال اطلاق الماكينة الانتخابية لحزب الله في منطقة جبل ​لبنان​ والشمال، اننا “لدينا ثقة بالناس ولا نزهد بأي صوت في صندوق الاقتراع لاننا نريد حشد جميع الاصوات لنتمكن من ابقاء هذه الشهادة مرفوعة اننا جزء مع الناس ونحيا بالناس ونعطي ونأخذ على قاعدة مصالحهم ومستقبل اجيالهم”.

واضاف: “نبتغي ان تكون النيابة معبرا للخدمة، وليكن معلوما ان هذه الانتخابات تجري في ظل اوضاع خاصة في المنطقة والحلول السياسية متأخرة الى سنة او اكثر. واميركا تحافظ على داعش في المنطقة الباقية في شرق الفرات داخل ​سوريا​ وتمنع اي امكانية للمصالحة ولا تقبل بالحوار السياسي في الحل حتى تصل الى مرحلة تكسب فيها شيئا، ما يعني لا يوجد حلول في سوريا، كما ان اميركا تسعى لثبيت مكاسب ​اسرائيل​”.





وأشار إلى أنّه “في لبنان صبرنا على الفتنة وعلى جرنا الى مواقف لا نريدها وحفظنا الاستقرار، واستطاع لبنان ان يكون الجوهرة المستقرة في منطقة متوترة، ما يضعنا امام فرصة لبناء ​المؤسسات الدستورية​ في لبنان واجراء الانتخابات”.

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