فيصل القاسم لسكان الخليج: “كلوا الشعير”!

وجه الاعلامي السوري المعارض “فيصل القاسم” نصائح لسكان دول الخليج بأكل خبز الشعير لكونه الأنسب للصحة.

وعبر منشور له في فيسبوك شرح “القاسم” مضار الخبز الأبيض على الصحة وكيف أن السويد منعته واستبلته بخبز الشعير، وقال الاعلامي الذي يبدو أنه فشل بالسياسة فاتجه نحو الصحة والتثقيف الصحي إن الخبز الابيض ساهم بصغر بنية الاجسام لدى الاجيال العربية وأضاف في منشوره: “وخاصة البنات ، إذ ظهرت عليهم حالة التقزم والانكماش ، لانهم غفلوا عن فائدة الشعير لدى اجدادنا ، او قوة الحصان ، إذ لو اكل غير الشعير لما كان بهذه القوة والتحمل ، ولم ننتبه الى الاجسام الطويلة لدى الأمريكان ، والألمان ، والناتجة عن كثرة شرب المشروبات المصنوعة من الشعير”.

وقال إن مادفعه لكتابة منشوره التثقيفي هذا هو “مشاهدتي أمهاتنا واخواتنا وبناتنا كأنهن طالبات في المرحله المتوسطه ، والشباب الضيق الكتف ، القليل الوزن ، القصير القامة ، كتبت هذا آسفا ، لما حصل ويحصل لشبابنا وشاباتنا العرب وبالأخص الخليجين ، بسبب إعتيادهم على تناول الخبز والحلويات المصنوعة من الطحين الابيض ، في وجبات غذائهم اليومي ، تاركين الحنطة ، والشعير ويحرصون على شراء الطحين التركي الابيض الذي منعه أردوغان عن الشعب التركي” .

وانهالت التعليقات على المنشور تهاجم “القاسم” حيث اعتبره الخليجيون يشجعهم على شرب “المنكر” لكون الشعير يدخل في صناعة البيرة.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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