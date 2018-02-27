رفع تعويضات عناصر الجيش السوري

أعلن رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب اللواء فيصل خوري عن دراسة وزارة الدفاع لرفع التعويضات للعسكريين وذلك بعد رفع جعالة الطعام لهم 100 بالمئة في الفترة الماضية.

وفي تصريح لـ”الوطن” أوضح خوري أنه من ضمن قانون خدمة العلم الحالي يوجد باب خاص بالتعويضات وبالتالي بإمكان نائب القائد العام للقوات المسلحة وهو وزير الدفاع أن يمنح تعويضات للعسكريين، باعتبار أن رفع رواتب العسكريين يحتاج إلى مشروع قانون.

وأضاف خوري: “الموظفون المدنيون إذا عملوا ساعات إضافية يحصلون على تعويض لهذه الساعات فكيف العسكري الذي يعمل على مدار 24 ساعة”، مؤكداً أن حجة وزارة المالية دائماً أن العسكريين هم خارج قانون العاملين الأساسيين.

وأوضح خوري أنه تتم دراسة أسس هذه التعويضات لإيجاد الباب المناسب لمنحها للعسكريين هل ستكون على الاختصاص أم على ساعات الاستنفار، مشيراً إلى أن القرار في النهاية لوزارة الدفاع بحسب الإمكانات المالية المتاحة.

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