الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزيرين سوريين جديدين

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن إدراج وزيرين في الحكومة السورية ضمن قائمة العقوبات الحالية للاتحاد، وأفاد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، بأن الاتحاد اتخذ تدابير بحق وزير الصناعة السوري الجديد، محمد مازن علي يوسف و وزير الإعلام الجديد، عماد عبد الله سارة

ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين تم إدراجهم في القائمة إلى (257)، فيما تم تجميد أصول (67) شركة، ومن المنتظر أن تستمر العقوبات حتى الأول من حزيران / يونيو المقبل.

وتشمل العقوبات المفروضة حالياً على الحكومة السورية ، حظر السفر و تجميد الأصول، وحظرا على النفط، و قيود على بعض الاستثمارات، و تجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي

كما تشمل قيودا على الصادرات المتعلقة بالمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في الأعمال العسكرية أو في اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف.

وفي وقت سابق اليوم عبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، عن قلق الاتحاد من تصاعد الأعمال العسكرية في سوريا، داعيةً روسيا وإيران وتركيا لضمان خفض التصعيد هناك، ولإفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الحالات الطبية فوراً.

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