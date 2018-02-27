ما جديد قضية استشهاد المقدم جمعة.. ؟

أرجأت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن ​حسين عبدالله​ إلى 15 أيار المقبل، جلسة الاستماع إلى الشهود وإلى إفادة الطبيب الشرعي في قضية استشهاد المقدم في الجيش عباس جمعة في أيلول من العام 2012.

ومثل المتهم بجريمة القتل الموقوف حسن كركي المعروف بـ”عنتر” أمام المحكمة أمس، وهو مطلوب ايضا بجرائم تزوير أختام ​الامن العام​ وأحكام أخرى صادرة عن المحكمة العسكرية.

وبناء على طلب وكيل المتهم،أرجئت الجلسة لاستدعاء عناصر الدورية كافة الذين كانوا يقومون بالمهمة الامنية في منطقة الغبيري مع الضابط الشهيد، وكذلك للاستماع الى افادة الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة.

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