تويني: “تهويد القدس لن يمر”

اعتبر الوزير نقولا تويني في تصريح أنه “بعد حجز سلطات العدو الإسرائيلي على أموال الطائفة الأرثوذكسية في القدس، بات مخطط إسرائيل واضحا ما لم تتمكن من أخذه بالمراوغة والمكر من بطريرك القدس، وها قد أخذت الكثير، تود اليوم أخذ ما تبقى بالقوة”.

وتابع: “تقدر إسرائيل ان هذه طائفة أرثوذكسية لا حول لها ولا قوة وانها لقمة سائغة يمكنها مضعها وابتلاعها. من هنا ندعو جميع الدول العربية والإسلامية كذلك دول الاتحاد الروسي والفاتيكان واليونان وبلغاريا ورومانيا وصربيا وماقادونيا وجميع الشعوب الحرة الى الاحتجاج ومقاطعة إسرائيل وان تتقدم الدول بطرح القضية في مجلس الأمن، لأن ما يجري اليوم في القدس اعتداء على التاريخ الإنساني وهذه المدينة هي مهد المسيح وقبلة المسيحيين في كنيسة القيامة وهي مهددة. نرفع الصوت ونقول:تهويد القدس لن يمر”.

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