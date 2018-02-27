الأمم المتحدة: الشعب السوري بحاجة لتطبيق الهدنة بشكل عاجل

27 فبراير, 2018 - 12:46 مساءً المصدر: وكالات
الأمم المتحدة: الشعب السوري بحاجة لتطبيق الهدنة بشكل عاجل

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الشعب السوري بحاجة ماسة إلى تطبيق الهدنة، داعية إلى البدء في تنفيذها بشكل عاجل.

ودخلت الهدنة الإنسانية اليومية المعلنة من الجانب الروسي حيز التنفيذ في الغوطة الشرقية، صباح اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تستمر الهدنة 5 ساعات، تبدأ من الساعة التاسعة صباحا، وتنتهي الساعة الثانية ظهرا، بهدف فتح ممرات إنسانية وإجلاء المدنيين.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق مساء اليوم السبت 24 فبراير، على مشروع قرار ينص على وقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما.

وصوت المجلس بالإجماع “15 عضوا” على مشروع القرار، واستمرت المفاوضات من أجل القرار لمدة أسبوع، منذ 9 فبراير الجاري.

المصدر: وكالات
27 فبراير, 2018

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