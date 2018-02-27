براغ تفرج عن صالح مسلم

قررت المحكمة التشيكية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الزعيم الكردي السوري صالح مسلم رغم طلب تركيا بتسليمه.

وقال محامي مسلم إن موكله وعد المحكمة بعدم عرقلة سير المحاكمة.

وكان وزير العدل التركي عبد الحميد غل صرح في وقت سابق بأن بلاده لن توافق على مبادلة المعتقلين التشيكيين بالرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري صالح مسلم المحتجز في براغ منذ يومين.

وقال غل للصحفيين في البرلمان التركي إن تركيا تتوقع أن تقر المحكمة التشيكية أثناء مناقشة هذه القضية اليوم بالاعتقال المؤقت لصالح مسلم لمدة ما بين 16 و40 يوما، مضيفا أنه سيكون بإمكان أنقرة أن تقدم أثناء هذه الفترة الزمنية طلبا لتسليم مسلم.

وكانت وكالة “الأناضول” التركية أفادت الأحد الماضي بأن عناصر الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول أوقفت مساء السبت الماضي الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم في العاصمة التشيكية براغ، استنادا إلى طلب ومذكرة اعتقال صدرت بحقه من قبل الحكومة التركية.

وكشفت وسائل الإعلام التشيكية فيما بعد عن سعي السلطات التشيكية لمقايضة تركيا من أجل تسليم صالح مسلم مقابل مواطنين تشيكيين معتقلين بتركيا.

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