حمدان يستغرب كلام جعجع

استغرب أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان، في تصريح ، سكوت “وزراء ونواب “تيار المستقبل”، على ما وصفه الاهانة المباشرة التي وجهها سمير جعجع لدولة الرئيس سعد الحريري رئيس حكومة كل لبنان”، مذكرا بما قاله جعجع بعد لقائه المبعوث السعودي، “أن الحريري وأنا أصدقاء ولكن هناك ما أبعد في السياسة وطرحنا عناوين عدة قبل ذكرى 14 شباط، ولأن الاتفاق لم يتم لم أحضر المناسبة. وهناك عدد من العناوين المطروحة بيننا وبين المستقبل وأرسلت هذه العناوين مع الوزير ملحم الرياشي، ومنها التصرف داخل الحكومة والاستحقاق النيابي”.

وأعلن حمدان “اننا كمرابطون نرفض هذا المنطق ونستغرب الصمت المطبق لمن يفترض أن يدافعوا عن موقع رئاسة الحكومة”.

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