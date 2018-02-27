لقاء بين الحريري وكلودين عون.. وهذا مضمونه

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل ظهر اليوم في مكتبه في السراي الحكومي رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير في حضور مستشارة الرئيس الحريري لشؤون المرأة السيدة عبير شبارو.

وقالت روكز بعد اللقاء: “وجهنا الى الرئيس الحريري دعوة للمشاركة في اللقاء التشاوري الذي تنظمه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والمقرر عقده في السابع والثامن من آذار المقبل بالتعاون مع السفارة السويسرية، وكانت مناسبة عرضنا خلالها كل مشاريع القوانين التي تناقش في مجلسي النواب والوزراء المتعلقة بقضايا المرأة والتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المرأة”.