صورة صادمة لغادة عبد الرازق قبل عمليات التجميل!

تم تداول صور للممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ التُقطت قبل اجرائها عمليات التجميل، وأثارت الصور عدة تعليقات من قبل المتابعين الذين انقسموا بين من اعتبر أنها كانت أجمل في الماضي وبين من اعتبر أن العمليات أبرزت جمالها.

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