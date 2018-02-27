ماسك طبيعي للتخلص من الرؤوس السوداء!

الرؤوس السوداء ظاهرة يعاني منها غالبيّة الأشخاص، بسبب عدم تنظيف البشرة من الداخل، حيث تمتزج الزيوت الطبيعيّة مع الهواء لتتكوّن هذه الرؤوس.

وبحسب موقع صبايا ستايل، ينصح أطبّاء الجلد أصحاب البشرة الدهنيّة ومن يعانين من الرؤوس السوداء، بالمزيد من العناية بالبشرة واستخدام المستحضرات التي تناسب نوعها، إضافة إلى الأقنعة التي تعمل على تنظيق المسامّ من الداخل. ومن أحد هذه الأقنعة، قناع بياض البيض مع العسل،الذي ينقّي مسامّ البشرة من الداخل ويزيل الأوساخ المتراكمة والزيوت الفائضة.

طريقة التحضير:

-امزجوا بياض البيض مع ملعقة من العسل

-اغسلوا بشرة وجهكم، وجففوها جيّداً ووزّعوا القناع فيما بعد واتركوه حتى يجفّ تماماً

-اغسلوا وجهكم بالماء الفاتر، ثمّ مرّروا قطنة مبلّلة بماء الورد لترطيبه.

ولتحقيق نتيجة أفضل، كرّروا القناع مرّتين أسبوعياً، مع العناية بتنظيف البشرة جيّداً.

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