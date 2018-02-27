لحل أزمة السير في جل الديب.. ثلاثة بنود قيد التنفيذ

عُقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماع بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب إبراهيم كنعان في بعبدا، للبحث في شؤون منطقة المتن الشمالي، من بينها الحلول التي يمكن اعتمادها لتخفيف الضغط عن الأوتوستراد الساحلي بالتزامن مع الاعمال الجارية لبناء جسر الديب.

وعلم “ليبانون ديبايت” انه بناءً على توجيهات الرئيس عون سيتم العمل على ثلاثة محاور هي التالية:

1. تنظيم السير بما يخفف من الزحمة مع التشدد بابقاء المنافذ مفتوحة وضبط الاصطفاف على حوانب الاتوستراد.

2. تزفيت وصلة العطشانة-المتن السريع، الأمر الذي يخفف الضغط عن محول انطلياس.

3. اتمام الأعمال في وصلة المتن السريع ــ رومية التي تصل الى عين سعادة.

إشارة، الى أنّ تنفيذ هذه البنود الثلاثة يؤدي الى معالجة أزمة السير نسبياً وتخفيفها بنسبة 40%، وسيتم ادراج البندين الاخيرين في أقرب جلسة ممكنة لمجلس الوزراء لإقرار الاعتمادات اللازمة.

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