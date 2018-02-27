حقيقة زيارة مملوك لــ “روما”

بخصوص ما تم نشره مؤخراً عن زيارة لمسؤولين أمنيين عموماً وسيادة اللواء علي مملوك خصوصاً لدول أوروبية،

أكدت مصادر مطلعة لــ الحدث نيوز أن مثل هذه الزيارات الأمنية إلى أوروبا أو لغيرها إن حدثت فهي زيارات تبقى في إطار السرية ولا يعلن عنها عادة.. وعندما ترى الجهات المعنية وجود داعٍ للإعلان عنها، فهذا يتم حينها عبر وسائل الإعلام السورية حصرا ولا حاجة لاستعمال أو الاتكاء على وسائل إعلام غير سورية.

وأكدت المصادر أن مثل هذه الزيارات -إن حدثت- فهي نتيجة حوارات واتصالات بين الطرفين المعنيين حصرا ولا يتم إبلاغ أي جهة أو طرف ثالث بذلك..

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

