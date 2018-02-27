دمشق ترفع دعاوى بحق المسلحين !!

صرح رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان أحمد كاظم لوكالة نوفوستي، أن المواطنين الذين يعيشون في دمشق وريفها رفعوا دعاوى بحق تصرفات المسلحين في المحاكم الدولية السورية.

ويضيف كاظم :” أنهم (سكان العاصمة وضواحي دمشق) قاموا بتوكيلنا بالقضايا، ونحن نعمل على إقامة دعاوى قضائية أمام محاكم الدولة والمحكمة الدولية”،

في حين أكد ناشط في مجال حقوق الإنسان إن رفع الدعاوى الجماعية تهدف لجذب إنتباه المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى ما يحدث في دمشق وضواحيها الشرقية.

لذلك نحن نسعى لمقاضاة المسلحين و محاسبتهم على تصرفاتهم ، التي أدت لسقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، فضلاً عن الأضرار المادية. وأود الإشارة إلى أن بعض وسائل الإعلام تجاوزوا كل الحدود من خلال نشر المعلومات الملفقة. وفي هذا الصدد، لا بد من إدانة تصرفات جميع المسؤولين عن ذلك، سواء كانوا رؤساء دول أو حكومات.