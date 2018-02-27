موسى: تفريغ القدس لمصلحة الدولة العنصرية

ندد رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى بــ “الهجمة الاسرائيلية لتغيير معالم القدس وضرب أركان الديانات السموية فيها، سعيا الى تهويدها وإسقاط رمزية تنوعها المناقضة للدولة العنصرية”.

ورأى في بيان “أن تعمد كيان العدو بإجراءاته التعسفية استهداف الكنائس والاديرة، بعد ممارساته ضد الأماكن الدينية الاسلامية، عبر فرض ضرائب لا مبرر لها سوى اخضاعها لسلطة احتلاله وتهديد مصيرها وملكيتها، محاولة سافرة لتغيير وجه القدس مهد الديانات الثلاث، وتفريغها من الحضور المسيحي التاريخي”، داعيا “المجتمع الدولي والسلطات الكنسية في العالم الى إعلاء الصوت رفضا لهذا التهجير، الذي يلتقي مع أهداف الاحتلال والتضييق الأمني والاستيطاني”.

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