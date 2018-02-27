بلدية الحازمية تحتفل ..

وشدد الاسمر في كلمته على الدور الأساسي للشراكة مع الشباب “الذين ينقلون أحلامهم الى طاولة المجلس البلدي، أي طاولة القرار والمشورة الصائبة”، شاكرا “جميع المعنيين من اساتذة ودكاترة وطلاب”.

وجاءت النتيجة على الشكل الآتي:

فئة المجمع الرياضي:

المرتبة الأولى، الفريق المؤلف من الطالبين كالين روبير الخوري وايستال وليد نعمان.

المرتبة الثانية، الفريق المؤلف من الطلاب: غدي زياد الحايك، سالم عبدو الشدياق، جاد أنطوان حرب، شربل سمير شربل.

المرتبة الثالثة، الفريق المؤلف من الطلاب: بول بيار ابي هيلا، كيفن فهد قديس، رواد فادي كوركيس كنعان.

فئة درج مارت تقلا:

المرتبة الأولى، فريق الطلاب: فاطمه حسين ابراهيم، جاد جان الملك، ميسا سامي بو حيدر، انطوني فارس مزرعاني.

المرتبة الثانية، فريق الطلاب: سيرين ملحم سليمان، ماريا ميلاد عواد، اندرو جورج فياض.

المرتبة الثالثة، فريق الطلاب: عبير سامر ابو الحسن، محمد غسان المقهور، حنان غسان جبري.